PSG : Le coup de gueule en direct !

Samedi soir, le PSG a disposé assez facilement du LOSC lors de la 24ème journée de Ligue 1 en s'imposant 4 buts à 1. La direction lilloise avait précédemment demandé le report de cette rencontre car les Dogues jouent mardi en Ligue des champions face à Dortmund. Une demande rejetée par la LFP et cette décision n'a pas ravi Bruno Genesio.

5ème du classement de Ligue 1 à 5 points de la troisième place occupée par l'OGC Nice à l'heure actuelle, le LOSC joue encore sa place en Ligue des champions. Auteur d'un début de campagne européenne impressionnant pour se qualifier parmi le top 8, le club a un rendez-vous très important face à Dortmund. Bruno Genesio aurait préféré que la préparation se déroule d'une meilleure manière.

Genesio passe un coup de gueule

En refusant la demande du LOSC de reporter la rencontre face au PSG, la LFP s'est mis à dos Bruno Genesio, qui ne s'est pas gêné après la défaite de son équipe. « Les changements nous ont fait beaucoup de bien avec Jonathan, Haraldsson, Ethan, Ayoub… On a vu un autre visage. Mais il faut replacer tout ça dans le contexte. On joue mardi un match de Champions League à Dortmund. Tous les choix et toutes les réflexions ont été faits en fonction du match de ce soir mais aussi de mardi. Mais sans faire la pleureuse, il y avait moyen de faire beaucoup mieux de la part des instances » a-t-il déclaré au micro de DAZN.

Un défi de taille

Seul club français rescapé en Ligue des champions avec le PSG, le LOSC a réalisé une première phase exceptionnelle en se plaçant aux côtés d'équipes comme Liverpool, le FC Barcelone ou encore l'Atlético de Madrid et donc devant le Real Madrid, le Bayern Munich ou Paris justement. Bruno Genesio et les dirigeants lillois auraient donc apprécié que la LFP puisse leur permettre de préparer au mieux la rencontre face à Dortmund programmée mardi en déplaçant ce rendez-vous face au PSG.