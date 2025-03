PSG : Dembélé balance sur les coulisses du vestiaire

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À quatre jours de la réception de Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG a parfaitement préparé ce rendez-vous en s’imposant largement face au LOSC samedi soir (4-1). Une nouvelle fois buteur contre les Dogues, Ousmane Dembélé a donné les raisons de la bonne dynamique de son équipe, où tout le monde prend du plaisir.

Qui pourra stopper le PSG ? Après leur large victoire lors de la réception du LOSC samedi soir (4-1), les Parisiens sont toujours invaincus en Ligue 1 depuis le début de la saison et compte désormais 16 points d’avance sur la deuxième place, avant la rencontre entre l’OM et le FC Nantes ce dimanche. Le PSG a enchaîné un dixième succès consécutif toutes compétitions confondues, la meilleure manière de préparer la réception de Liverpool mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

« On a fait un très bon match aujourd'hui. On prépare bien ce qui va arriver (Liverpool) », a réagi Ousmane Dembélé au micro de DAZN, lui qui en est désormais à 18 buts inscrits en Ligue 1 cette saison, 26 toutes compétitions confondues. Le champion du monde 2018 a également donné le ressenti du vestiaire du PSG, où tout le monde prend du plaisir sous les ordres de Luis Enrique.

« Depuis le début de saison, (Luis Enrique) nous dit de produire du beau football. Tout le monde participe, que ce soient les milieux, les défenseurs ou les attaquants. Tout le monde veut être décisif. On est dans une très bonne dynamique, on va essayer de la garder le plus longtemps possible. On s'éclate ! Tout le monde attaque, tout le monde défend. On est une équipe très soudée, ça donne des résultats comme ça. Ce n'est que du plaisir pendant 90-95 minutes », a ajouté Ousmane Dembélé.