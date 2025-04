Ibrahimovic : L’agression de l’entraîneur du PSG !

Pierrick Levallet

En 2011, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension avec l’arrivée de QSI. Dans la foulée, le Qatar a fait venir de grands noms dans la capitale : Carlo Ancelotti, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva... Zoumana Camara, présent au PSG depuis 2007, a vu tout ce beau monde débarquer et a assisté à la métamorphose des Rouge-et-Bleu de l’intérieur. L’ancien défenseur a d’ailleurs livré une anecdote amusante sur le géant suédois.

«Ibra, il est surpris, et il dit rien»

« J’ai déjà vu Ancelotti se fâcher ? Oui. C’était marrant. On était à un match, à Evian, le match ne se passe pas bien. Il était énervé. Il y avait un carton, il met un shoot dans le carton, le carton va taper sur la tête de Zlatan. Ibra, il est surpris, et il dit rien. Ancelotti continue son énervement, les consignes et tout, et on repart. Et à la fin du match, on en rigole. Zlatan, il a dit : ‘Heureusement que c’était lui’ » a confié Zoumana Camara à Kampo.

Le PSG s'est métamorphosé depuis

Carlo Ancelotti ne s’est toutefois pas éternisé au PSG. À la suite d’un désaccord avec les dirigeants, le technicien italien a claqué la porte en 2013. Zlatan Ibrahimovic, lui, est parti libre à Manchester United en 2016 après avoir marqué l’histoire du club et de la Ligue 1. Le PSG a poursuivi son projet avec les stars, avant de finalement revoir ses méthodes avec l’arrivée de Luis Campos en 2022, puis de Luis Enrique en 2023.