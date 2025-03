Après Mbappé, la nouvelle star du PSG est connue !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Peu après le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, Luis Enrique faisait couler de l’encre en affirmant que son PSG serait plus fort collectivement sans son numéro 7. Alors que le club parisien brille sur ces derniers mois, plusieurs individualités ont fait oublier le meilleur buteur de l’histoire du club francilien.

Dès la saison dernière, alors que Kylian Mbappé avait annoncé son départ du PSG, Luis Enrique affirmait que son équipe serait plus forte sans le numéro 7, pourtant considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Force est de constater que l’Espagnol ne s’est pas trompé, alors que sur ce début d’année 2025, le PSG est injouable.

« On aurait voulu garder Kylian, mais l’équipe répond positivement à un niveau spectaculaire »

« J’ai été très courageux la saison dernière quand je vous ai dit qu’on aurait une meilleure équipe en attaque et en défense. Je continue de le penser, les chiffres sont là pour le prouver. C’est très difficile de le dire à un joueur comme Mbappé. Mais l’équipe a pris ça comme un défi. On aurait voulu garder Kylian, mais l’équipe répond positivement à un niveau spectaculaire. J’avais dit que je ne voulais pas un joueur qui marque 40 buts, mais plusieurs qui marquent. Il y en a un qui le fait, j’invite les autres à le faire. La maturité de l’équipe est très bonne », affirmait Luis Enrique sur cette saison 2024-2025.

Plusieurs joueurs brillent au PSG

Grâce à une force collective plus que jamais identifiée à Paris, le PSG peut étouffer ses adversaires. Cependant, il ne faut pas oublier que Luis Enrique peut compter sur des individualités ayant réellement progressé, comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, ou encore la recrue hivernale Khvicha Kvaratskhelia. Afin d’oublier Mbappé, l’Espagnol a misé sur la constitution d’un effectif solide et cohérent, porté par des joueurs explosifs et créatifs en attaque.

