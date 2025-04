«Les pires danseurs», il balance sur Adil Rami et Florent Manaudou !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi, sur TF1, on a pu assister à la finale de Danse avec les Stars. Alors que Lénie l’a emporté, Florent Manaudou et Adil Rami ont respectivement fini 2ème et 3ème. Les deux sportifs ont malgré tout réussi à se hisser jusqu’en finale de DALS. Ce n’était pourtant pas gagner tant Manaudou et Rami partaient de loin comme l’a fait savoir le juré, Chris Marques.

L’affiche de la finale de Danse avec les Stars opposait donc ce vendredi soir Lénie, Florent Manaudou et Adil Rami. Alors que la candidate de Star Academy était annoncée comme la grande gagnante de cette saison, elle qui l'a d’ailleurs emporté avec Jordan Mouillerac, le nageur champion olympique et l’ancien joueur de l’OM n’étaient eux pas vraiment attendus en finale de DALS. Et ce n’est pas Chris Marques qui dira le contraire…

« Parmi les pires danseurs que j’ai pu voir commencer Danse avec les stars »

Avant la finale de Danse avec les Stars, Chris Marques était au micro d’Europe 1. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le juré de l’émission de TF1 ne s’attendait pas à voir Adil Rami et Florent Manaudou à ce stade de la compétition. « On a quand même Florent Manaudou et Adil Rami qui arrivent maintenant en finale, alors qu’ils sont, honnêtement, parmi les pires danseurs que j’ai pu voir commencer Danse avec les stars », a-t-il balancé.

« Ils méritent pleinement d’être là »

Chris Marques a néanmoins ajouté sur Adil Rami et Florent Manaudou : « Ils sont en finale, ils ont des performances absolument géniales depuis plusieurs semaines maintenant, ils méritent pleinement d’être là ».