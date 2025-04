Mbappé : «Meilleure équipe de l'histoire», la masterclass du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Lionel Messi et Neymar à l’été 2023, Kylian Mbappé a lui aussi fini par quitter le PSG l’été dernier pour rejoindre le Real Madrid. Une Casa Blanca qui ne ressemble désormais plus à une « famille » aux yeux de Walid Regragui, comme cela pouvait être le cas l’année dernière, alors que, selon lui, Paris a désormais une des meilleures équipes de l’histoire.

Kylian Mbappé est-il le problème ? Vainqueur de la Ligue des champions l’année dernière, le Real Madrid a été éliminé dès les quarts de finale par Arsenal cette saison. Au-delà de l’élimination, c’est la manière dont elle est arrivée qui interpelle. Le manque d’efforts de certains joueurs et surtout des offensifs a notamment été pointé du doigt et pour Walid Regragui, les Merengue ne semblent plus aussi unis qu’ils pouvaient l’être auparavant.

« L'année dernière, au Real Madrid, vous avez vu une équipe, une famille »

« Je n'ai jamais vu une équipe gagner des titres sans un bon groupe. C'est impossible. L'année dernière, au Real Madrid, vous avez vu une équipe, une famille dans ces matchs, cette année vous ne voyez pas cette équipe, cette famille et le résultat vous montre que le football est comme ça », a confié Walid Regragui, dans un entretien accordé à AS.

« Sans aucun des trois, c'est peut-être la meilleure équipe de l'histoire »

Le sélectionneur du Maroc a alors pris l’exemple du PSG, qu’il considère comme une des meilleures équipes de l’histoire après les départs de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé : « Le PSG a eu Messi, Neymar et Mbappé dans la même équipe et cette année, sans aucun des trois, c'est peut-être la meilleure équipe de l'histoire. Les gens parlent du PSG cette année parce qu'il fait preuve d'énergie. Cela se voit sur le terrain. Tout le monde veut courir pour l'équipe. Et quand un entraîneur y parvient, c'est la chose la plus importante. »