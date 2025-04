PSG : «C'est dingue», l’exploit inimaginable !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG s’est incliné face à l’OGC Nice vendredi soir (1-3), le FC Nantes est assuré de conserver son record d'invincibilité de 32 matchs établi lors de la saison 1994-1995. Serge Le Dizet et Eddy Capron, défenseurs des Canaris à l’époque, jubilent et le premier nommé ne s’attendait pas à voir les Parisiens tomber à domicile contre les Aiglons.

Vendredi soir, le FC Nantes avait un œil attentif sur la rencontre opposant le PSG et l’OGC Nice. Battu par les Aiglons (1-3), Paris a vu son invincibilité en Ligue 1 s’arrêter à 30 matchs et les Canaris conserver leur record, eux qui avaient enchaîné 32 rencontres sans la moindre défaite en championnat lors de la saison 1994-1995.

« Je pouvais imaginer un coup du sort à Strasbourg, autant je n'y croyais pas au Parc »

« C'est incroyable, j'ai reçu plein de SMS qui me disent : “Yes, on le garde, c'est reparti !” Autant je pouvais imaginer un coup du sort à Strasbourg (lors de la prochaine journée), autant je n'y croyais pas au Parc. Ça reste une bonne surprise et c'est toute la beauté de ce sport. C'est dingue. Que cette fameuse équipe de Paris ne batte pas ce record, ça remet encore plus en valeur tout ce qu'on a fait », a confié Serge Le Dizet, défenseur du FC Nantes à l’époque, auprès de L'Équipe.

« Ça montre à quel point c'est fort, ce qu'on a fait »

« Paris est une très belle équipe, qui présente des similitudes dans le jeu avec la nôtre, même si elle n'évolue pas dans le même monde que nous. Ça montre à quel point c'est fort, ce qu'on a fait », a ajouté son ancien coéquipier Eddy Chapron. « Qu'une telle équipe que le PSG n'arrive pas à battre le record qu'on a établi, alors que nous n'étions même pas programmés pour être champions de France, ça fait qu'aujourd'hui je réalise encore plus notre performance ! À l'époque, on n'en avait pas du tout conscience. »