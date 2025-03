Le PSG la bloque, elle enrage sur les réseaux sociaux !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir (21h05), le PSG reçoit le LOSC au Parc des Princes. Comme depuis le début de saison, le diffuseur DAZN a invité un artiste afin de performer dans l’antre parisien avant le coup d’envoi. Si cette fois-ci, c’est la chanteuse Bianca Costa qui a été élue, le club parisien a retiré son invitation, ce qui a provoqué la colère de l’artiste brésilienne.

Guy2Bezbar, La Hasba22, DA Uzi, SDM… Cette saison, le diffuseur de la Ligue 1 DAZN a décidé de mettre à l’honneur le rap français en invitant plusieurs vedettes afin de performer du côté du Parc des Princes. Un vent de nouveauté dans le championnat français, qui était censé se prolonger ce samedi soir alors que la chaîne cryptée diffusera le choc entre le PSG et le LOSC. Pour cette 24ème journée du championnat, Bianca Costa était l’heureuse élue.

La prestation de Bianca Costa au Parc des Princes annulée

Chanteuse brésilienne proche du rap français, Bianca Costa a finalement vu son invitation être retirée. D’après le message publié par cette dernière sur ses réseaux sociaux, le problème viendrait du fait qu’elle ait déjà porté un maillot de l’OM lors de l’un de ses concerts. Quoi qu’il en soit, ce faux-bond n’a pas du tout plu à Bianca Costa, qui a fait savoir son mécontentement. « J’ai toujours porté des upcycling avec les maillots des villes où j’allais pour faire plaisir au public, c’était toute la DA de ma première tournée. Triste qu’on vienne annuler ma prestation 5h avant l’événement car un tweet a été posté avec une photo d’une de ses tenues », déclare-t-elle sur Instagram avant de poursuivre.

« Je suis vraiment outrée de l’image que le PSG renvoie du foot »

« Le manque de professionnalisme et de maturité est alarmant mais bon, je ne peux rien faire. Je vous cache pas qu’en ce moment c’est très compliqué pour moi. Ma mère est hospitalisée depuis plus d’un mois et malgré cela je me suis quand même déplacée et organisée pour être présente ce soir et assurer ce show. Je suis vraiment outrée de l’image que le PSG renvoie du foot en prenant cette décision », conclut-elle.