Mbappé : Les retrouvailles au soleil avec les stars du PSG !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG reçoit le LOSC au Parc des Princes. L'occasion pour Ethan Mbappé de retrouver ses amis parisiens, à savoir Senny Mayulu, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Yoram Zague et Warren Zaïre-Emery. S'il a passé des vacances ensoleillées avec certains d'entre eux, le frère de Kylian Mbappé ne compte pas faire le moindre cadeau au PSG.

Ce samedi soir, le PSG reçoit le LOSC au Parc des Princes, et ce, pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1. Transféré de Paris à Lille l'été dernier, Ethan Mbappé va retrouver ses anciens coéquipiers.

Mbappé va affronter le PSG ce samedi

Selon les informations du Parisien, Ethan Mbappé aurait lancé le choc entre le PSG et le LOSC avec ses amis parisiens, à savoir Senny Mayulu, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Yoram Zague et Warren Zaïre-Emery. A en croire le média français, l'ailier droit des Dogues ne compterait pas faire le moindre cadeau à ses anciens partenaires, et ce, même s'il a passé des vacances de fin d'année ensoleillées avec certains d'entre eux.

Mbappé est parti en vacances avec des joueurs du PSG

Pour rappel, Ethan Mbappé a été formé au PSG. Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec l'écurie rouge et bleu, le frère de Kylian Mbappé a signé son tout premier contrat professionnel au LOSC.