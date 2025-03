Il casse la baraque au PSG, Luis Enrique prêt à tout changer ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique a mis en place une attaque sans véritable numéro 9 au PSG. Un rôle de « faux 9 » a alors été occupé par Marco Asensio ou Kang-In Lee, puis par Ousmane Dembélé, et cela fonctionne. Cependant, alors que Gonçalo Ramos, spécialiste du poste, est particulièrement en forme, le coach espagnol doit-il davantage faire confiance au Portugais ?

Cette semaine, le PSG a étrillé le Stade Briochin en quart de finale de la Coupe de France (7-0). Auteur d’un triplé, Gonçalo Ramos confirme son regain de forme, et se veut de plus en plus décisif. « Gonçalo Ramos ? Je n’ai rien dit de particulier sur lui. Il est important quand il joue 10, 30 ou 90 minutes. Et même quand il ne joue pas, il est important parce qu’il a un super état d’esprit, il est au service de l’équipe. Il a un ratio but/minutes jouées exceptionnel. J’espère qu’il pourra continuer comme ça et l’améliorer. Je suis enchanté d’avoir un joueur comme Gonçalo Ramos dans mon équipe », déclarait d’ailleurs Luis Enrique à son sujet avant la rencontre.

Gonçalo Ramos monte en puissance

En effet, après Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, le Portugais, arrivé à l’été 2023 au PSG, est tout simplement le troisième meilleur buteur parisien sur la saison actuelle. Pourtant, ce dernier a raté tout le début de saison en raison d’une fracture de la cheville contractée dès le mois d’août. Auteur de 12 buts toute compétitions confondues, l’attaquant de 23 ans a pourtant un rôle très particulier aux yeux de Luis Enrique à Paris.

Luis Enrique prêt à tout changer ?

Car pour le coach espagnol, Gonçalo Ramos n’est pas perçu comme un titulaire. Luis Enrique le fait entrer en jeu en fin de match, ou bien le titularise lors des matchs abordables. Les prestations actuelles du Portugais pourraient-elles faire bousculer les choses dans le schéma de jeu et dans l’esprit de l’entraîneur du PSG ?

