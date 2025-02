Le PSG prépare une folie, ça va chauffer !

Amadou Diawara

Depuis le début de l'année 2025, le PSG martyrise les défenses adverses. En effet, les joueurs parisiens ont inscrit 50 réalisations en 15 matchs, soit une moyenne de 3,3 buts marqués par rencontre. Pour la réception du LOSC ce samedi soir, Luis Enrique ne compte pas calmer les ardeurs de son équipe, bien au contraire. En effet, le coach du PSG concocterait une composition d'équipe ultra offensive.

Lors de la première partie de saison, le PSG a eu des difficultés dans la finition, surtout en Ligue des Champions. Mais depuis le début de l'année 2025, le club de la capitale a gommé ses problèmes de réalisme. D'ailleurs, les joueurs du PSG sont même devenus impitoyables devant les buts adverses.

PSG-LOSC : Doué et Lee vont jouer au milieu ?

Lors des 15 derniers matchs, le PSG a inscrit 50 réalisations au total, soit un ratio de 3,3 buts marqués par rencontre. D'ailleurs, les hommes de Luis Enrique ont frappé un grand coup contre Brest (16ème de finale retour de la Ligue des Champions) et le Stade Briochin (quart de finale de la Coupe de France), l'ayant emporté 7-0. Et malheureusement pour le LOSC, Luis Enrique refuse de voir son équipe lever le pied ce week-end, bien au contraire.

PSG-LOSC : Un trio Dembélé - Kvaratskhelia - Barcola ?

Ce vendredi, Le Parisien a dévoilé le plan de jeu du PSG pour le choc de ce samedi soir contre le LOSC. Alors que son équipe reçoit Lille au Parc des Princes, Luis Enrique préparerait une composition ultra offensive avec Kang-In Lee et Désiré Doué au milieu de terrain et une attaque de choc composée d'Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et de Bradley Barcola.

La composition probable : Gianluigi Donnarumma - Joao Neves, Marquinhos (capitaine), Willian Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, Désiré Doué, Kang-In Lee (6 buts en Ligue 1) - Khvicha Kvaratskhelia (ou Gonçalo Ramos), Ousmane Dembélé (meilleur buteur du championnat avec 17 réalisations) et Bradley Barcola (11 buts en Ligue 1).