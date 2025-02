Hakimi - PSG : «Je lui dois tout» la déclaration d’amour avec une mannequin

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour la deuxième fois depuis le début de sa carrière, Achraf Hakimi a fait la UNE de Vogue Arabie. Mais cette fois-ci, ce n'est pas son ex-femme qui l'accompagne sur la couverture, mais bien la top model Imaan Hammam. Les deux figures ont échangé sur leur carrière et la star du PSG en a profité pour rendre hommage à sa mère.

Ce mois-ci, Achraf Hakimi est omniprésent. Homme de main de Luis Enrique au PSG, le joueur marocain fait aussi la couverture du prestigieux magazine Vogue Arabia. Dans ce numéro, la star du club parisien a échangé longuement de son expérience avec la mannequin néerlandaise d’origine marocaine-égyptienne Imaan Hammam. Pendant près d’une heure, ces deux symboles de réussite dans le monde arabe ont parlé de leurs inspiration, et Hakimi en a profité pour rendre hommage à sa mère.

Hakimi ému au moment d'évoquer sa mère

« Au-delà des titres et des réalisations personnelles, ma plus grande réussite a été d’annoncer à mes parents qu’ils n’avaient plus besoin de travailler. Ce moment signifiait tout pour moi : leur montrer que leurs sacrifices avaient porté leurs fruits et que je pouvais les soutenir tout en poursuivant ma passion. C’est ma plus grande réussite » a confié le joueur du PSG.

« Mon amour et mon admiration pour elle sont infinis »

Face à la mannequin, il a poursuivi : « Comme on dit, rien n’est plus grand qu’une mère. Tout ce que je suis aujourd’hui, je le « dois à elle. Elle m’a appris des valeurs, le respect et les principes qui me guident au quotidien. Elle est le fondement de ma vie et je lui dois tout. Mon amour et mon admiration pour elle sont infinis ».