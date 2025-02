PSG : «Tu es fou», la réponse cash de Neymar à Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis leur aventure commune au FC Barcelone, Neymar et Lionel Messi ont tissé des liens forts, au point qu'ils se sont retrouvés sous le maillot du PSG. Cette proximité permet aux deux hommes de se parler sans filtre, et l'international argentin a, un jour, demandé des conseils à son coéquipier sur le périlleux exercice des penaltys.

Après le FC Barcelone et le PSG, l’Inter Miami ? Actuellement à Santos, Neymar pourrait bien s’envoler pour la MLS et rejoindre la bande des anciens du FC Barcelone leadée par un certain Lionel Messi, avec qui les liens sont solides.

Messi s'est dirigé vers Neymar

Lors du podcast Podpah, Neymar a d’ailleurs révélé quelques anecdotes sur l’international argentin. Malgré son talent naturel et son aisance balle au pied, la Pulga aurait demandé des conseils à son coéquipier sur les penaltys, domaine dans lequel excelle Neymar.

« J'ai aidé Messi à tirer les penaltys »

« J'ai aidé Messi à tirer les penaltys. On était à l'entraînement, il m'a demandé : « Comment tu fais pour tirer les penaltys comme ça ? »... Je lui ai répondu : « Tu es fou ? Tu es Messi si je peux le faire, tu peux le faire aussi »... Puis je lui ai appris et il s'est entraîné » a confié Neymar.