Lionel Messi : La très grave accusation !

Le football est gangrené par plusieurs problèmes graves et le racisme en est un. On le voit encore récemment avec Vinicius Jr, star du Real Madrid qui a une nouvelle fois été la cible d’injures ignobles en lien avec la couleur de sa peau, mais c’est loin d’être un épisode isolé. Et même les plus grands comme Lionel Messi ne semblent pas y échapper...

C’est une nouvelle polémique dont on aurait aimé se passer. Lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi, Vinicius Jr a fait l’objet d’insulte à caractère raciste, avec ‘ailleurs des images assez parlantes qui ont fleuri sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas la première fois pour la star du Real Madrid, qui avait déjà connu un problème semblable du côté de Valence.

Real Madrid - Racisme : Vinicius Jr encore ciblé, les images chocs

« Messi m’a appelé noir de merde »

Une autre histoire pourrait faire beaucoup faire parler dans les prochains jours, puisque cette fois c’est Lionel Messi qui serait concerné par une affaire de racisme... et il n’en serait pas vraiment la victime ! « Dans un match quand je jouais avec Hércules, face au Barça, Messi m’a appelé noir de merde et m’a dit que les joueurs argentins entre eux s’appelaient noirs de merde » a confié Royston Drenthe, dans le podcast The Wild Project.

« On n’en a pas reparlé, c’est du passé »

« Pour eux, c’est une chose normale, ils le disaient à Garay et lui s’en foutait, mais ils doivent comprendre que ça déplaît à quelqu’un comme moi » a poursuivi le Néerlandais, qui a porté les couleurs du Real Madrid de 2007 à 2012 et qui joue toujours au Racing Murcie. « Ce n’est pas pareil qu’un ami te le dise à l’entraînement, qu’un adversaire. Après on n’en a pas reparlé, c’est du passé ». A noter que ce n’est pas la première fois que Drenthe rapporte ce genre de propos de la part de Lionel Messi, avec qui il aurait également eu des problèmes lorsqu’il jouait à Everton.