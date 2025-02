Griezmann chez son ex : Ça finit mal !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2019, Antoine Griezmann quittait l'Atlético pour rejoindre le FC Barcelone. Mais cette aventure catalane a vite tourné au fiasco pour l'international tricolore, en raison de sa volte-face et son fameux documentaire « la décision ». Lionel Messi et sa bande ne lui a jamais pardonné comme le raconte le journaliste Antoine Simmoneau.

Entre Antoine Griezmann et le FC Barcelone, ça n’a jamais collé. Quatre ans après son arrivée en Catalogne, l’international français retournait définitivement à l’Atlético. Comme l’explique Antoine Simonneau, ce rejet trouve sa source dans la fameuse vidéo nommée « La décision », sortie en 2018, dans laquelle il annonce prolonger son contrat à Madrid, alors que le FC Barcelone l’attendait de pied ferme.

Messi ne voulait pas de Griezmann

Finalement, Griezmann rejoindra le Barça un an plus tard, mais le mal était fait. « Il s’était mis d’accord contractuellement avec le FC Barcelone et surtout il avait eu l’aval de Lionel Messi, qui faisait la pluie et le beau temps. Sa volte-face et le fait de rester un an de plus à l’Atlético a été très mal vécu par Messi et par une bonne partie du vestiaire » a confié le journaliste de L’Equipe.

« Il a été mis à l’écart »

Griezmann ne s’est pas senti désiré, ce qui a forcément impacté ses performances. « Il a été mis à l’écart donc il n’a pas été très bien intégré et accepté dans le vestiaire. Certains avaient peur de se faire piquer leur place » a déclaré Simmoneau durant L’Equipe de Greg.