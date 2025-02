Deschamps s'en va, un retour «exceptionnel» de Griezmann ?

Thomas Bourseau

Didier Deschamps a témoigné de plusieurs retraites internationales depuis la fin de la Coupe du monde 2022. La dernière en date remonte au 30 septembre 2024 avec l'annonce d'Antoine Griezmann. En janvier dernier, le sélectionneur des Bleus a assuré qu'il n'irait pas plus loin que le Mondial 2026. En parallèle, dans le vestiaire de l'équipe de France, on rêverait déjà d'un retour de Griezmann.

Pour le Journal Télévisé de 13h de TF1 le 8 janvier dernier, Didier Deschamps annonçait qu'il ne comptait pas s'entendre avec la Fédération française de football au sujet d'une prolongation de son bail prenant fin à la fin de la Coupe du monde 2026 à la tête de l'équipe de France. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s'arrêtera là car il faut que ça s'arrête à un moment ».

Antoine Griezmann a dit stop après l'Euro

Ce qui signifie que le président de la FFF qu'est Philippe Diallo se trouve dans l'obligation de trouver un nouveau sélectionneur afin de succéder à Didier Deschamps, champion du monde avec les Bleus en 2018 sur le banc de touche, 20 ans après s'être assis sur le toit du monde en tant que joueur. Le 30 septembre 2024, après un Euro pendant lequel il n'était plus incontournable, Antoine Griezmann annonçait sa retraite internationale. Une déclaration qui en a choqué plus d'un et qui a suscité de vives réactions dans le vestiaire des Bleus ainsi qu'en dehors.

«Si je pense qu'il reviendra ? Ce serait beau, ce serait exceptionnel»

Jonathan Clauss a pu côtoyer Antoine Griezmann avec l'équipe de France. Pour Téléfoot, dans le cadre d'une session de questions / réponses, l'international français a reconnu que le champion du monde lui manquait. « Si Antoine Griezmann me manque avec les Bleus ? Oui. Si je pense qu'il reviendra ? Ce serait beau, ce serait exceptionnel, mais je n'ai pas d'informations supplémentaires ».