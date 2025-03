Transfert à l’OM : Un très gros coup bouclé par De Zerbi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête de gros renforts offensifs l'été dernier à son arrivée à l'OM, Roberto De Zerbi s'était immédiatement penché sur le cas Mason Greenwood. Le coach italien avait fait de l'attaquant anglais sa grande priorité du mercato et a tout mis en oeuvre afin de le convaincre que le projet marseillais était le bon afin de relancer sa carrière.

Recruté par l'OM pour 30M€ + un pourcentage à la revente en provenance de Manchester United l'été dernier, Mason Greenwood (23 ans) était le renfort le plus cher du mercato phocéen. Un très joli coup de la part de l'OM sur le papier, et Roberto De Zerbi est loin d'y avoir été étranger.

De Zerbi a tout donné pour Greenwood

Comme le rappelle L'EQUIPE dans son édition du jour, le coach italien était encore en train de négocier son arrivée sur le banc de l'OM en juin dernier qu'il avait déjà amorcé le contact avec Mason Greenwood pour son transfert. De Zerbi a notamment beaucoup échangé avec le père de l'attaquant anglais afin de le convaincre que l'OM était le point de chute idéal pour relancer sa carrière.

Une situation incertaine

Auteur d'un très gros début de saison, Mason Greenwood est dans le dur depuis plusieurs semaines à l'OM, lui qui a perdu sa place de titulaire en raison de son manque d'investissement. Il demeure malgré le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 (16 réalisations), et tentera de redresser la barre au plus vite afin de retrouver son meilleur niveau et justifier toute la confiance que De Zerbi a mise en lui.