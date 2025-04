Transfert à l’OM : Il répond enfin aux accusations !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’OM, Nemanja Radonjic n’aura jamais réellement réussi. Un échec que certains ont mis sur le dos de Rudi Garcia. Il faut dire que le Serbe avait côtoyé l’entraîneur français à l’AS Rome auparavant. Mais voilà que celui qui est désormais sélectionneur de la Belgique a souhaité remettre les choses à l’endroit à propos de Radonjic.

Aujourd’hui de retour à l’Etoile Rouge de Belgrade, Nemanja Radonjic n’a pas laissé une énorme trace à l’OM. Recruté en 2018 pour 14M€, le Serbe a enchainé les déceptions. Ce qui a coûté certaines critiques à Rudi Garcia. L’ancien entraîneur olympien a été accusé d’avoir été à l’origine du transfert Radonjic, qu’il avait quelque peu côtoyé à l’AS Rome. Mais voilà qu’il n’en serait rien…

« Je n’ai pas décidé de prendre Radonjic »

Pour Carré, Rudi Garcia a mis les choses au point à propos du transfert de Nemanja Radonjic à l’OM. Le technicien français a alors expliqué : « Un joueur qui est passé à Rome, que Walter Sabatini m’a présenté, je pense qu’il avait 15-16 ans, mais il n’est jamais entrainé avec moi à Rome, c’est Radonjic, qui après est arrivé à Marseille. Mais moi, je ne me souvenais même plus qu’à Rome, je l’avais vu passer. Et à Marseille, je n’ai pas décidé de prendre Radonjic ».

« Je ne décidais pas de tout à l’OM »

« On fait tout de manière collégiale, on cherchait un joueur percutant sur un côté et puis on a décidé certainement avec Zubizarreta de prendre ce joueur parce que les choix d’avant on n’a pas pu les faire. Donc non, ce n’est pas un joueur que j’ai décidé de faire venir parce que je ne décidais pas de tout à l’OM », a ajouté l'ancien entraîneur de l’OM.