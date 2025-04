PSG : Le craquage sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec le Paris Saint-Germain, Désiré Doué ne cesse d’impressionner son monde, y compris Didier Deschamps qui a fait le choix de le sélectionner pour le dernier rassemblement de l’équipe de France. Nouvelle coqueluche des supporters parisiens, notamment chez les jeunes, Doué n’a pas validé l’approche de certains d’entre eux sur TikTok. Explications.

En l’espace de quelques mois seulement, tout a changé pour Désiré Doué. De pépite issue du formation du Stade Rennais à l’équipe de France A en passant par des Jeux Olympiques de Paris 2024 et un transfert à 50M€ au PSG, l’ascension du natif d’Angers est fulgurante. Sous Luis Enrique, Doué prend la pleine mesure de son talent et devient de plus en plus décisif.

Doué est en feu avec le PSG et l’équipe de France

Désiré Doué est celui qui a inscrit le tir au but vainqueur face à Liverpool en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions (1-0 puis 4-1), mais aussi en équipe de France en Ligue des nations contre la Croatie (2-0 et 5-4). Lors des deux dernières sorties du PSG, le milieu offensif et ailier du club de la capitale a marqué 3 buts contre l’ASSE (6-1) et l’USL Dunkerque (4-2).

«Les gars, il ne faut pas faire plein de TikToks comme ça»

De quoi lui permettre d’acquérir une certaine notoriété. Et notamment auprès des jeunes supporters du PSG qui ont eu le mérite de le choquer à la sortie d’un entraînement avec le club de la capitale. Pris en vidéo pour TikTok, réseau social, Doué n’a pas apprécié le geste et l’a fait savoir. « Les gars, il ne faut pas faire plein de TikToks comme ça. Si vous voulez prendre des photos, c’est avec plaisir, mais je ne suis pas là pour faire des vues ».