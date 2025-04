OM : «C'est du cinéma», le réglement de comptes en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, une mise au vert aux allures de stage commando pour la qualification en Ligue des champions a été publiquement annoncé par le club en fin de semaine dernière. Direction l'Italie afin de tirer le meilleur du groupe de Roberto De Zerbi. Une stratégie de communication qui gêne Florent Gautreau.

Pour la troisième fois depuis le coup d'envoi de la saison, les joueurs de l'OM sont partis en stage. En novembre dernier à Mallemort, ce fut à l'initiative du staff technique de Roberto De Zerbi. Plus récemment, le séjour à Copenhague fut réclamé par Pierre-Emile Hojbjerg, international danois, pour le bien de la cohésion de groupe. Et comme annoncé par le coach de l'OM à la presse la semaine dernière, une nouvelle mise au vert qui pourrait durer plusieurs semaines aura lieu en Italie.

«Ce sont de vieilles méthodes»

Cette publicité constante opérée par l'OM est néfaste selon Florent Gautreau. Le journaliste de RMC évoque même un cinéma digne des années 80 de la part de Roberto De Zerbi. « L’OM s’est tiré une balle dans le pied pendant la seconde partie de saison. A la fois à cause du mercato, à la fois à cause de l’échec du recrutement d’un défenseur et qu’ils n’ont pas voulu rouvrir le dossier Mbemba. Et maintenant, ces histoires de mise au vert et ce cinéma autour de ça. Ce sont de vieilles méthodes. Le fait d’annoncer ça comme un truc incroyable parce qu’on est en mission commando, je suis un peu surpris de De Zerbi qui en est encore à faire des trucs des années 80 ».

«L’OM a toujours le chic pour se mettre en interne dans des situations complexes»

« Ce qui est plus inquiétant, c’est que l’OM a toujours le chic pour se mettre en interne dans des situations complexes. C’est en partie lié au mercato, à la compo… Ce qui fait qu’il y a des soucis avec les joueurs eux-mêmes. Avec Greenwood et Henrique, il y a clairement un moment où il voulait une réaction en les mettant sur le banc, mais il y avait en fait des soucis entre l’entraîneur et les joueurs ». a conclu Florent Gautreau pendant son passage sur l'After Foot lundi soir. Reste à savoir si cette mission commando portera ses fruits pour l'objectif qualification en Ligue des champions si important pour l'OM au vu des investissements effectués depuis l'été dernier.