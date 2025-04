Cyclisme : La poignante confession de Wout Van Aert

Alexandre Higounet

Après l’arrivée d’A Travers la Flandre, qu’il a perdu de manière indiscutable au sprint alors que son équipe était sur-représentée dans l’échappée, Wout Van Aert ne s’est pas caché devant les micros, endossant toute la responsabilité de cet échec au travers d’une poignante confession, qui s’avère importante aussi pour ses équipiers.

A quelques jours de son grand rendez-vous de l’année, la semaine du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, les deux Monuments qu’il rêve de gagner un jour pour enfin se bâtir un palmarès à la hauteur de son histoire, Wout Van Aert apparaît bien loin du compte, tant physiquement que moralement.

« Je n’ai pensé qu’à moi, c’est une énorme erreur »

Mercredi, il a laissé échapper la victoire dans A Travers la Flandre alors qu’il était dans une échappée de quatre entouré de deux équipiers Matteo Jorgenson et Tiejs Benoot, et du seul Nelson Powless, qui l’a finalement vaincu au sprint alors que le champion belge était emmené sur un plateau. Sportivement, cette défaite témoigne d’un niveau physique loin d’être optimal, Van Aert affichant dans le sprint un sérieux manque de puissance et de fraîcheur, lui qui en temps normal est capable de lever les bras sur un sprint massif d’un Grand Tour. Mentalement, il est évident qu’elle entamera aussi sa confiance et son crédit auprès de ses équipiers, à qui il avait demandé de ne rien tenter pour qu’il puisse l’emporter au sprint.

Le fait qu’il ne se dérobe pas est important pour le groupe

Après la course, le leader de la Team Visma-Lease A Bike reconnaissait sa responsabilité totale, son erreur et ses manques sans chercher à se dédouaner, dans des propos rapportés dans les colonnes de L’Equipe : « Quand vous êtes devant dans une échappée de quatre avec trois hommes, vous faites toujours une erreur quand vous ne gagnez pas. J’ai fait le choix de tout mettre sur le sprint, j’ai demandé à l’équipe de m’emmener et de contrôler le final de la course. J’étais vraiment convaincu que j’allais gagner au sprint. Mais ensuite, j’ai eu des crampes, et Powless était plus fort. J’ai été égoïste, je voulais tellement gagner. Surtout après toutes les critiques que j’ai reçues et la malchance que j’ai eue l’année dernière, notamment ici. Pour une fois, je n’ai pensé qu’à moi. C’est une énorme erreur ». Des mots qui non seulement confirment son grand sens du collectif, mais qui s’avèrent aussi à la hauteur de son statut de leader et sont de nature à garder ses troupes mobilisées à ses côtés.