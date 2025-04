Marion Rousse : L’annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après les équipes masculines, ce sont celles féminines qui sont connues pour la prochaine édition du Tour de France. En effet, Marion Rousse a dévoilé l'identité des 22 équipes qui participeront à la Grande Boucle féminine cette année. A noter que quatre des cinq équipes invitées sont françaises !

A quelques semaines du grand départ de l'édition 2025 du Tour de France Femmes, le 26 juillet prochain à Vannes, Marion Rousse a fait une annonce importante en dévoilant officiellement l'identité des 22 équipes qui seront conviées à ce grand évènement sur les routes françaises du 26 juillet au 3 août.

Les 22 équipes du Tour de France Femmes sont connues

Sans surprise, les 15 UCI Women's WorldTeams ainsi que les deux premières équipes Continental en 2024 (EF Education-Oatly et VolkerWessels Women Cyclingteam) ont été retenues pour participer au Tour de France Femmes mais il manquait encore cinq invitations à délivrer. Et l'annonce est désormais tombée avec une wild-card pour Laboral Kutxa-Fundación Euskadi ainsi que pour quatre équipes françaises Arkea-B&B Hôtels, Cofidis, StMichel-Preference Home-Auber93 et Winspace Orange Seal.

Le 22 équipes retenus pour le Tour de France Femmes

UCI Women's WorldTeams (15) :

- AG Insurance - Soudal Team (BEL)

- Canyon//Sram zondacrypto (ALL)

- Ceratizit Pro Cycling Team (ALL)

- FDJ-SUEZ (FRA)

- Fenix-Deceuninck (BEL)

- Human Powered Health (USA)

- Lidl - Trek (USA)

- Liv AlUla Jayco (AUS)

- Movistar Team (ESP)

- Roland (SUI)

- Team Picnic PostNL (NED)

- Team SD Worx - Protime (NED)

- Team Visma | Lease a Bike (NED)

- UAE Team ADQ (UAE)

- Uno-X Mobility (NOR)

Équipes Continentales Femmes UCI :

Invitées de droit :

- EF Education-Oatly (USA)

- VolkerWessels Women Cyclingteam (NED)

Invitées par l'organisateur :

- Arkea - B&B Hotels Women (FRA)

- Cofidis Women Team (FRA)

- Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi (ESP)

- Winspace Orange Seal (FRA)

- St Michel-Preference Home-Auber 93 (FRA)