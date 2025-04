Surprise, un crack brésilien a signé au PSG ?

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais la saison dernière, Désiré Doué a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a déboursé environ 50M€ pour s'attacher les services du crack de 19 ans. Alors que Désiré Doué a des qualités techniques exceptionnelles, Samir Nasir s'est amusé à le surnommer « Douéninho », comme s'il était brésilien.

«Douéninho» au PSG ?

Arrivé au PSG il y a moins de huit mois, Désiré Doué est déjà comme un poisson dans l'eau à Paris. D'ailleurs, il est vu comme le nouveau Neymar par certain. Alors que Désiré Doué a fait forte impression contre Aston Villa ce mercredi soir au Parc des Princes, Samir Nasri s'est même demandé s'il n'était pas Brésilien.

«Si on me dit qu'il est Brésilien, j'y crois dur comme fer»

« Il a commencé à 16 ans, et il avait déjà des fulgurances à Rennes, il était exceptionnel. Là, il travaille avec un entraîneur de top niveau (ndlr : Luis Enrique), il est dans un effectif et un plan de jeu où on essaye de le mettre dans les meilleures conditions pour faire parler ses qualités. Et ses qualités, il les a. S’il s’appelle "Douéninho", et qu’on me dit qu'il est Brésilien, j’y crois dur comme fer », s'est enflammé Samir Nasri, présent dans l'émission le Canal Champions Club ce mercredi soir.