Transfert légendaire au PSG : La grosse confirmation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur le point de prolonger son contrat au Real Madrid, Vinicius Jr ne devrait pas rejoindre le PSG dans un avenir proche. Pourtant, le joueur brésilien a longtemps été une cible de la direction parisienne, notamment sous l'ère Leonardo. Comme annoncé par l'agent André Cury, un incroyable échange impliquant Kylian Mbappé et Neymar avait été évoqué.

Arrivé en 2018 au Real Madrid, Vinicius Jr aurait très bien pu quitter le club espagnol un an plus tard. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Leonardo avait réclamé son transfert au PSG. Le directeur sportif brésilien était alors prêt à libérer deux de ses stars pour obtenir ses services, et pas n’importe lesquelles.

L'incroyable transaction proposée

Selon l’agent André Cury, le Real Madrid avait tenté d’inclure Neymar et Kylian Mbappé dans le deal. « Oui, ils ont essayé de signer Mbappé et Neymar et Vinicius était une monnaie d’échange à l’époque. À l’époque, Vini ne jouait pas encore, mais il avait beaucoup de valeur car c’était un ailier promis à un grand avenir » a-t-il lâché.

« Ils ont été très malins »

Mais en réalité, le PSG n’a jamais réellement envisagé cette option. « Le PSG ne voulait donner ni Neymar ni Mbappé. Je ne vous donnerai pas celui-ci si vous ne me donnez pas l’autre. Ils ont été très malins » a déclaré Cury à As.