OM : Le divorce annoncé à la télévision !

A l’Olympique de Marseille, il semble y avoir le feu au sujet de l’avenir de Roberto De Zerbi. La faute à la participation à la prochaine Ligue des champions finalement compromise et surtout à l’intérêt de l’AC Milan pour sa nomination. Pour Jérôme Alonzo, ce n’était qu’une question de temps avant que le divorce soit prononcé, quand bien même il ne l’est pas du tout à l’instant T.

Ces dernières heures, le feuilleton Roberto De Zerbi anime l’actualité mercato de l’OM. Nommé entraîneur du club marseillais le 29 juin 2024, le technicien italien est annoncé du côté de l’AC Milan afin de prendre la suite de Sergio Conceiçao. C’est l’information communiquée par la Gazzetta dello Sport et confirmée par L’Équipe. Le projet du club milanais serait de ramener un coach transalpin à la tête de l’effectif après avoir misé coup sur coup sur deux entraîneurs portugais.

«Est-ce que vous avez sérieusement cru que De Zerbi allait rester 3 ans à Marseille ?»

Un départ de Roberto De Zerbi est tout à fait possible aux yeux de Jérôme Alonzo qui s’est exprimé sur la chaîne L’Équipe, expliquant avoir tout été convaincu que l’Italien n’honorerait pas ses 3 années de contrat à l’OM. « La qualification va jouer énormément, va peser dans la balance. Mais est-ce que vous avez sérieusement cru que De Zerbi allait rester 3 ans à Marseille ? Moi non pas du tout. Jamais. D’ailleurs, je l’avais dit ici ».

«Marseille, c’était une belle affaire parce qu’il fallait relancer les deux projets, le sien et celui de l’OM»

L’ancien gardien du PSG a profité de sa présence sur le plateau de L’Équipe de Greg pour évoquer un divorce inéluctable entre l’OM et Roberto De Zerbi que ce soit cet été ou à l’avenir. Et ce, pour une raison précise. « C’est un entraîneur qui est destiné à entraîner dans le top 8, enfin lui se voit dans le top 8 européen. C’était évident que Marseille, c’était une belle affaire parce qu’il fallait relancer les deux projets, le sien et celui de l’OM. Mais évidemment, De Zerbi à la première porte qui s’ouvrirait, il partirait. J’en étais sûr ». Le message d’Alonzo est passé, reste à savoir quel dénouement connaîtra le feuilleton.