Le craquage de l’OM qui le rend dingue

L’OM ne joue pas sur plusieurs tableaux cette saison comme le PSG, le LOSC, l’OL ou l’OGC Nice a pu le faire via les Coupes d’Europe. Au contraire, le club phocéen n’était qualifié dans aucune compétition continentale. Et pourtant, malgré le rythme des matchs plutôt faible, l’Olympique de Marseille aurait distribué plus de jours off que n’importe quelle autre équipe d’Europe cette saison...

De par ses performances mitigées la saison passée avec une huitième place au classement de Ligue 1, l’Olympique de Marseille ne disputait aucune coupe d’Europe pour cet exercice 2024/2025. Ce qui signifie qu’hormis les deux tours de Coupe de France contre l’ASSE le 22 décembre et le LOSC le 14 janvier, l’OM n’a toujours joué qu’un match par semaine.

L’OM, le club le plus généreux d’Europe pour les jours off

Et pourtant, Romain Molina a divulgué une statistique impressionnante cette semaine. Dans le cadre de sa vidéo mise en ligne sur sa chaîne YouTube mardi soir, le journaliste d’investigation affirme que l’OM est le club en Europe qui a offert le plus de congés et de jours off à ses joueurs depuis le début de la saison.

Deux mois de congés au total à l’OM ?

D’après ses informations, le bilan total avoisinerait les 2 mois de vacances en tout. Rien que ça. De quoi donner des éléments de réponse sur le manque de rythme de certains joueurs de l’OM comme Mason Greenwood, beaucoup plus tranchant en début de saison. D’ailleurs, la préparation physique serait un sujet qui reviendrait beaucoup en coulisses d’après Romain Molina qui s’est offusqué des jours de congés alloués par l’OM.