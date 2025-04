OM - Officiel : Payet, Thauvin... Le retour des légendes est programmé !

Amadou Diawara

A l'occasion de son 125ème anniversaire, l'OM prépare une soirée exceptionnelle au Vélodrome. En effet, le club présidé par Pablo Longoria va organiser un match avec ses légendes le 2 mai. Ainsi, tous les héros de l'histoire de l'OM seront de retour à Marseille le temps d'une soirée.

Sur son site officiel, l'OM de Pablo Longoria a fait savoir qu'il allait organiser une rencontre avec ses légendes. « Cet événement unique réunira les supporters, les légendes du club et tous ceux qui ont contribué à écrire les plus belles pages de son histoire. Parmi les nombreuses initiatives prévues, une rencontre sans précédent opposera deux équipes mêlant différentes générations d’anciennes gloires du club. Des héros du doublé de 1972 à ceux du début des années 90, des acteurs du centenaire ou du titre de champion 2010 en passant par les protagonistes des épopées européennes de 2004 ou 2018 et de bien d’autres encore, ce sont plus d’une centaine d’anciens olympiens qui seront réunis sur le terrain et autour pour cette soirée exceptionnelle de partage et de transmission entre toutes les générations », peut-on lire.

On peut donc imaginer Florian Thauvin (Udinese) et Dimitri Payet (Vasco da Gama) reporter le maillot de l'OM au Vélodrome le 2 mai prochain. Les deux anciens internationaux français étant toujours en activité. Comme précisé par le club olympien, les supporters auront même la possibilité de composer les deux équipes.