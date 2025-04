«C’est fini» : Il annonce une catastrophe à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM est en crise de résultat et reste sur quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs, le journaliste Julien Laurens, spécialiste du football anglais, a analysé les difficultés de Roberto De Zerbi, en les comparant avec celles qu’il a rencontrées à Brighton. Il a alors été surpris par certains choix tactiques de l’Italien, notamment samedi contre Reims, lui qui pensait plutôt que le problème viendrait de sa relation avec sa direction.

À sept rencontres de la fin de la saison, l’OM est en pleine crise de résultat. Samedi à Reims (3-1), les Olympiens ont enchaîné une troisième défaite consécutive, la quatrième lors de leurs cinq derniers matchs. Si en interne, c’est le manque d’investissement de certains joueurs qui est pointé du doigt, Roberto De Zerbi n’est pas exempt de tout reproche non plus et plusieurs de ses choix interrogent.

« On est tous là à voir que ça ne fonctionne pas, et il continue à faire la même chose tout le temps »

« Le problème, c’est qu’il est têtu, à tous les niveaux. Pour peu qu’un joueur vienne le voir pour lui demander d’alléger une séance à deux jours d’un match, il est capable d’en rajouter encore plus. De la même façon, tactiquement, même contre des blocs bas cette saison, on est tous là à voir que ça ne fonctionne pas, et il continue à faire la même chose tout le temps », a confié le journaliste Julien Laurens, spécialiste du football anglais et qui a suivi Roberto De Zerbi à Brighton, dans un entretien accordé au Phocéen.

« Jamais j’aurais pensé que tactiquement, il pouvait faire des trucs comme il a fait »

« Ou alors il fait n’importe quoi, comme à la mi-temps à Reims, où les changements qu’il fait, ça n’a ni queue ni tête, il se perd complètement. Si tu m’avais demandé comment ça pouvait tourner cette saison, au début je t’aurais dit : à un moment il va peut-être se prendre la tête avec Longoria ou Benatia, parce que c’est dans sa nature vraiment, un peu comme un Tuchel. Mais jamais j’aurais pensé que tactiquement, il pouvait faire des trucs comme il a fait. Balerdi s’est blessé, et c’était fini. J’espère qu’il va se reprendre contre Toulouse, il est encore dans les temps, l’OM est toujours sur le podium », a ajouté Julien Laurens.