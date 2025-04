«Du jamais vu», la décision choquante de l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’OM n’est engagé dans aucune Coupe d’Europe depuis que le rideau s’est levé sur cette saison 2024/2025. Ce qui signifie qu’hormis les matchs de Coupe de France, l’équipe de Roberto De Zerbi n’a qu’un match par semaine la plupart du temps. Et pourtant, les jours de congés seraient distribués à gogo selon le journaliste Romain Molina.

Depuis le début de la saison, c’est un peu les montagnes russes du côté de l’Olympique de Marseille. Après un été tonitruant qui a incité certains observateurs et supporters marseillais à rêver d’un titre de champion de France quinze ans après le dernier en 2009/2010, un automne rugueux a frappé l’équipe de Roberto De Zerbi en novembre dernier avec des rumeurs précoces du départ de l’entraîneur dans la foulée de son coup de gueule le soir de la défaite contre l’AJ Auxerre (3-1).

Congés annulés par De Zerbi à l’OM

Et depuis, l’OM alterne entre le bon et le moins bon. Actuellement, le club phocéen est au plus bas sportivement parlant au vu de sa méforme. En attestent les quatre défaites en cinq matchs de Ligue 1 depuis fin février. La dernière en date samedi dernier à Reims (3-1) a obligé Roberto De Zerbi à taper du poing sur la table en retirant les deux jours de congés initialement alloués aux joueurs de l’Olympique de Marseille.

L’OM offre des congés à tout va, plus que n’importe qui en Europe

Par le biais d’une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Romain Molina a fait une révélation surprenante à ce sujet mardi soir. L’OM serait le club européen qui offre le plus de jours de congés aux joueurs depuis le coup d’envoi de la saison. Le bilan total des jours off grimperait à 2 mois. Ce qui limite le travail collectif physique au quotidien qui pourrait être l’une des raisons du déficit athlétique de certains joueurs de l’équipe comme Mason Greenwood.