«Il fait la gueule» : De Zerbi en colère à l’OM, il dit tout

A sept matches de la fin du championnat, l'OM pointe à la troisième place du classement. Le club marseillais reste sur trois défaites de suite et n'est pas certain de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Pour Christophe Dugarry, Roberto de Zerbi joue sa réputation en cette fin de saison.

Première grosse tempête pour Roberto de Zerbi à l’OM. Son équipe reste sur trois défaites d’affilée et a perdu sa deuxième place au classement. A sept journées de la fin du championnat, la pression est énorme sur ses épaules étant donné que l’ensemble du projet sportif tourne autour de lui. Champion du monde en 1998, Christophe Dugarry a taclé l’entraîneur de l’OM qui, selon lui, n’assume pas ses erreurs. Encore moins lorsque son club perd.

Dugarry s'en prend à De Zerbi

« C’est encore trop tôt de savoir si on s’est trop emballé. Mais ce qui est sûr, c’est que l’OM n’est plus deuxième et il doit très vite trouver des solutions en arrêtant de trouver des excuses et de taper sur ses joueurs. Il y a quatre mois, il nous expliquait qu’il n’était pas technique, ensuite ça a été le manque d’investissement de certains. Maintenant, il parle de problème mental et physique » a confié Duga sur le plateau de Rothen S’Enflamme sur RMC.

« Il a sept matches pour montrer qu’il est un crack » a confié Dugarry.

L’ancien joueur de l’OM a également réclamé un peu plus de légèreté dans l’attitude de De Zerbi. « Ce n’est jamais de sa faute, il n’assume rien. Et aujourd’hui, l’OM a besoin d’un coach qui ne fait pas la gueule. Il fait tout le temps la gueule, il est toujours en colère. Parce que le projet de l’OM, c’est lui, et personne d’autre. Pour moi, son effectif n’a fait que régresser tout au long de la saison. Je lui donne encore du crédit, mais qu’il arrête avec ses jérémiades. Il a sept matches pour montrer qu’il est un crack » a confié Dugarry.