OM : Réunion de crise, ça part au clash dans le vestiaire ?

À l’image d’Adrien Rabiot, Valentin Rongier et Geronimo Rulli, plusieurs cadres de l’OM sont montés au créneau samedi après la défaite à Reims (3-1). Ils ont d’ailleurs provoqué une réunion lundi avec le reste du vestiaire, où les joueurs les plus expérimentés ont le sentiment de payer le manque d’investissement des plus jeunes.

En pleine course pour obtenir une qualification en Ligue des champions, l’OM a fait une très mauvaise opération samedi dernier en s’inclinant face à Reims (3-1). La troisième défaite consécutive, la quatrième lors des cinq derniers matchs, après laquelle les cadres ont haussé le ton, notamment Adrien Rabiot, Valentin Rongier et Geronimo Rulli.

Réunion de crise à l’OM

En conséquence de cette désillusion, Roberto De Zerbi a supprimé les deux jours de repos initialement prévus. Comme indiqué par L'Équipe, au sein du vestiaire, les cadres, qui ont provoqué une réunion lundi, ont un peu l’impression de payer le manque d’investissement de certains jeunes joueurs, parmi lesquels Mason Greenwood et Luis Henrique sont de nouveau pointés du doigt.

Des divergences entre les cadres et les jeunes ?

Il faut dire que l’Anglais et le Brésilien sont les deux meilleurs buteurs de l’OM cette saison, avec 16 et 9 réalisations, et que leurs performances ont clairement baissé depuis plusieurs semaines. L'Équipe précise en revanche qu’en interne, Mason Greenwood et Luis Henrique ne sont pas tenus comme les seuls responsables du naufrage rémois.