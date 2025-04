Scandale au PSG : La mère de Rabiot appelle le gouvernement Macron !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Conseillère et mère d’Adrien Rabiot, joueur de l’OM, Véronique Rabiot continue sa croisade entamée le lendemain du Classique contre le PSG à la mi-mars (3-1). Après avoir porté plainte contre X au sujet des banderoles insultantes à son égard et contre son fils, Véronique Rabiot met à présent en circulation une pétition destinée entre autres à la Ministre des sports Marie Barsacq.

Le 16 mars dernier, le PSG corrigeait l’OM pour la deuxième fois de la saison après le 3-0 au Vélodrome d’octobre 2024. Cependant, avant le coup d’envoi du Classique au Parc des princes, des banderoles insultantes étaient déroulées dans le temple du Paris Saint-Germain envers Adrien Rabiot et sa famille. L’ancien joueur du PSG qui s’est contractuellement engagé avec l’OM cette saison a été traité de tous les noms par les ultras du club parisien.

«Des violences verbales, souvent sexistes, racistes, et diffamatoires, qui n'ont pas leur place dans notre société»

Une honte selon Véronique Rabiot, mère et conseillère de l’international français, qui a d’ailleurs porté plainte contre X. Le scandale a animé la trêve internationale puisque le président de la Fédération française de football Philippe Diallo, le sélectionneur Didier Deschamps et le capitale Kylian Mbappé dénonçaient tous les actions des ultras du PSG contre Adrien Rabiot et sa mère. Une pétition a même été lancée par la principale intéressée, rapportée par RMC Sport. Elle déplore notamment « les insultes ciblées, personnelles et humiliantes » audibles dans les différentes enceintes de Ligue 1 qui sont « des violences verbales, souvent sexistes, racistes, et diffamatoires, qui n'ont pas leur place dans notre société, encore moins dans nos stades ».

«La mise en place de dispositifs de détection et de sanctions plus efficaces à l'encontre des auteurs de propos haineux»

Une pétition visée puisque les destinataires ne sont autres qu’Aurore Bergé (ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations), Marie Barsacq (ministre des sports), le sénateur Michel Savin et le président de la Ligue de football professionnel : Vincent Labrune. Selon Véronique Rabiot, « le sport est un espace de passion, de ferveur, et de rivalité – mais en aucun cas un terrain légitime pour humilier publiquement une personne ou sa famille ».

La mère du joueur de l’OM réclame tout simplement « l’application stricte des règlements de la LFP et de la FFF interdisant les propos injurieux, sexistes ou discriminatoires en tribune, la mise en place de dispositifs de détection et de sanctions plus efficaces à l'encontre des auteurs de propos haineux. Une prise de parole claire et solidaire des institutions sportives et médiatiques lorsqu'une personne est attaquée de manière publique et injuste et la protection des familles des joueurs ». Le message est passé.