Deschamps - OM : Le jackpot tant attendu !

La saison 2009/2010 avait été marquée par l'incroyable doublé Coupe de la Ligue/Championnat de France réalisé par Didier Deschamps. Alors aux manettes, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France avait permis à Mamadou Niang de quitter l'OM sur une bonne note. Aujourd'hui retraité, l'ancien attaquant est revenu sur cette formidable période.

La saison 2009/2010 de l’OM restera dans les livres d’histoire. Sous les ordres de Didier Deschamps, le club marseillais avait mis la main sur la Coupe de la Ligue, avant de remporter le championnat quelques semaines plus tard.

Le soulagement de Niang

Ancien membre de cette formation, Mamadou Niang est revenu sur cet exercice resté dans les annales. « J’ai gagné trois titres, et avec Didier Deschamps on a eu la chance de pouvoir les ramener… En plus, c’était ma dernière année. J’aurais regretté être parti de ce club sans avoir gagné un Trophée avec l’Olympique de Marseille » a-t-il confié.

« On n’avait pas pris la conscience du truc »

L’ancien attaquant se souvient de la ferveur dans les rues de Marseille après cette victoire en Coupe de la Ligue. « On n’avait pas pris la conscience du truc, mais quand on est rentrés à Marseille, on a vu la ferveur qu’il y avait autour de ce trophée, ça a permis à tout le monde de rester mobilisés pour la fin de saison, et aller chercher ce trophée de Champion de France » a confié Niang lors d’un entretien à Omar Inside.