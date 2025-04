Signature au PSG : La grande révélation de Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Déjà ardemment courtisé par le Real Madrid à cette époque, Kylian Mbappé avait finalement décidé de signer une prolongation de contrat avec le PSG en mai 2022. L’attaquant français est revenu sur cette période dans un entretien accordé à une chaine de télévison espagnole dimanche soir, et il met l’accent sur l’excellente réaction de Florentino Pérez lorsqu’il a appris cette nouvelle.

Les faits remontent au mois de mai 2022, alors que Kylian Mbappé avait l’embarras du choix pour son avenir : s’en aller libre en direction du Real Madrid deux mois plus tard, ou bien signer une ultime prolongation de contrat avec le PSG. Il a finalement opté pour la seconde option, remettant donc son départ au club merengue pour l’été 2024. Mbappé craignait d’ailleurs que Florentino Pérez ne se craque, mais l’ancienne star du PSG a été très surprise par la réaction du président du Real Madrid et le fait savoir.

« Même quand je lui ai dit que je restais à Paris… »

« Ça n'a pas été facile mais sincèrement, avec le président, j'ai toujours eu une bonne relation. Parce que dès le premier jour, il a été à mes côtés. Et même quand je lui ai dit que je restais à Paris, il a toujours eu de l'affection pour moi et m'a toujours envoyé des messages gentils. Et ça, ça compte beaucoup pour moi », indique Mbappé dans un entretien accordé à La Sexta, et l’attaquant du Real Madrid rend donc un vibrant hommage à son président qui a été compréhensif au moment de son choix de prolonger au PSG.

« Un grand respect pour lui »

« Comme le fait qu'il ait toujours été chaleureux avec ma famille. Et ces choses-là, ça se sent et ça fait la différence. C'est pour ça que j'ai un grand respect pour lui et que je lui dis toujours que je vais donner le maximum pour le club et pour lui, pour que les Madridistes soient heureux », poursuit Kylian Mbappé.