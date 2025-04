Dembélé : Le luxueux pari à l’ASSE !

La rédaction

Pour sa première saison en Ligue 1, Lucas Stassin brille sous les couleurs de l’ASSE. Auteur de 12 buts, le jeune Belge a réussi à relever un défi familial original, mêlant performance sportive et passion pour les montres de luxe. Un pari qui rappelle beaucoup celui d’un certain Ousmane Dembélé au PSG.

«… sauf s'il mettait 10 buts en Ligue 1»

Le père de Lucas Stassin s’est ainsi confié à L’Équipe au sujet de la première saison de son fils en France et a évoqué un pari familial autour… d’une montre : «Lucas a hérité de mes défauts. J'ai toujours aimé les montres. J'ai économisé quand j'étais joueur pour m'en offrir une. Je l'ai toujours. À la différence d'une belle voiture, ce n'est pas un mauvais placement. Lui aussi en voulait une depuis quelque temps. Mais il demande toujours avant s'il peut acheter. Au regard de son coût, je ne voulais pas. Sauf s'il mettait 10 buts en Ligue 1.»

Le pari de Dembélé

Un défi qui rappelle celui d’Ousmane Dembélé. L’attaquant du PSG avait confié fac aux journalistes au début de l’année : « Je me suis fait un défi avec mes amis ! Il y a quelque chose à gagner en plus. Des Patek et des Rolex (des montres de luxe) ! Donc j’espère que je vais mettre beaucoup de buts. »