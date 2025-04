PSG : Le gros tacle sorti de nulle part !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs mois, les relations entre les présidents du PSG et de l’OL sont très tendues. Le feu brûle entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor, qui se sont clashés lors d’une réunion datant de juillet dernier. Depuis, le patron américain n’hésite plus à tacler son homologue parisien, et a d’ailleurs récemment réitéré.

Une prise de bec qui devrait se poursuivre dans la durée. Ce n’est désormais plus du tout un secret, Nasser Al-Khelaïfi et John Textor ne s’entendent pas du tout. Les présidents du PSG et de l’OL s’étaient vivement affrontés lors d’une réunion entre tous les présidents de Ligue 1 autour de la question des droits TV en juillet dernier.

Le torchon brûle entre Textor et Al-Khelaïfi

Alors que les deux hommes ont coupé les ponts, cela a affecté la relation entre les deux clubs, notamment sur le plan des transferts (avec le cas Rayan Cherki notamment). Textor, qui était apparu vêtu d’un chapeau de cow-boy (référence directe aux propos qu’avait tenu le président parisien en juillet) avant le match face au PSG, va retrouver Nasser Al-Khelaïfi cet été.

« Nous allons jouer contre une petite équipe de Paris »

Également président de Botafogo, John Textor va affronter le PSG avec le club brésilien lors de la phase de groupe de la Coupe du monde des Clubs en juin et juillet prochain. Au micro de DAZN, le patron américain s’est une nouvelle fois payé la tête du club parisien : « Nous allons jouer contre une petite équipe de Paris, une équipe historique de l’Atletico de Madrid ainsi que les Seattle Sounders. J’ai hâte d’y être. »