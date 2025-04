PSG et alcool, il renonce !

La rédaction

Connu pour ses célébrations arrosées, Jamie Carragher a promis de rester sobre pour la demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Après avoir fêté bruyamment l’élimination du PSG l’an passé contre le Borussia Dortmund, le chroniqueur pour CBS a juré que cette fois, l’eau remplacera la bière.

L’année dernière, le PSG s’était incliné en demi-finale de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund (0-2 au cumulé). Une défaite qui avait ravi Jamie Carragher, qui avait rejoint les supporters du Borussia dans le mur jaune. Interrogé par L’Équipe, le chroniqueur pour CBS est revenu sur cette période.

«J'étais un peu saoul»

«J'étais un peu saoul l'an passé. J'avais bu sept ou huit pintes, et la bière allemande est plus forte que l'anglaise. Mais c'était une super soirée, même si je pense que, sur la double confrontation (0-1, 0-1), le PSG n'a pas eu de chance et aurait pu se qualifier.», a d'abord expliqué Jamie Carragher.

«Mardi, ce sera de l'eau toute la soirée !»

Mais l'ancien de Liverpool ne devrait pas répéter ses folies de l’année dernière et passera la demi-finale Arsenal-PSG en studio, au calme tout en restant sobre : «Mais mardi, je serai en studio avec les autres et ce sera de l'eau toute la soirée !».