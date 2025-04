OM : L’annonce surprise sur Jürgen Klopp !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré ses bons résultats d’ensemble sur la saison, Roberto De Zerbi semble avoir encore du mal à faire assimiler toutes ses idées de jeu aux joueurs de l’OM. Et c’est la raison pour laquelle Daniel Riolo n’hésite pas à comparer le coach italien à un certain Jürgen Klopp, qui avait connu le même genre de complication à son arrivée à Liverpool.

Et si Roberto De Zerbi était le Jürgen Klopp de l’OM ? C’est tout le mal que l’on pourrait souhaiter au coach italien, tant son confrère allemand a réussi à marquer l’histoire de Liverpool. Mais en attendant, il peine encore à faire appliquer de manière régulière et assidue ses principes tactiques aux joueurs de l’OM. Et au micro de l’After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo s’est donc permis la comparaison avec Klopp.

De Zerbi comme Klopp avec Liverpool ?

« Je crois réellement au facteur culturel. En Angleterre, l’OM c’est Manchester ou Liverpool ? C’est Liverpool. Est-ce que c’est Guardiola ou Klopp ? Je pense que c’est Klopp. A Marseille, ça a du mal à prendre parce que la folie vient plus des buts que du beau jeu. Je pense qu’il y a des facteurs cultures et que l’OM est plus dans un camp qu’un autre », estime Riolo, qui précise ensuite qu’il faudra un changement d’approche pour que cela fonctionne entre De Zerbi et l’OM.

« Peut-être que De Zerbi fera comme Klopp »

« C’est peut-être De Zerbi qui changera, il faut s’adapter. Quand Klopp est arrivé à Liverpool, il s’est adapté. Peut-être que De Zerbi fera pareil », indique Riolo. Le message est passé pour l’entraîneur de l’OM.