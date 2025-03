Malaise à l’OM, les coupables identifiés ?

Axel Cornic

Alors que la deuxième place de Ligue 1 semblait être promise à l’Olympique de Marseille, tout s’est gâté en quelques semaines. Roberto De Zerbi et ses hommes ne gagnent plus depuis le 2 mars dernier et leur victoire au Vélodrome face au FC Nantes, avec notamment une cinglante défaite lors de la dernière journée sur la pelouse du Stade de Reims (3-1).

Une énorme menace plane sur Marseille. Après avoir raté la Ligue des Champions la saison dernière, le scénario catastrophe pourrait bien se répéter si l’OM n’arrive pas à redresser la barre. La deuxième place est en effet perdue et l’OGC Nice, le LOSC ou encore Strasbourg poussent derrière, avec le podium qui pourrait bien échapper aux Marseillais.

L’OM en grand danger

Evidemment, au sein de l'OM c’est le branle-bas de combat, avec tout le monde qui est mobilisé pour éviter de vivre une nouvelle fin de saison désastreuse. Ainsi, RMC Sport nous apprend que Pablo Longoria comme Mehdi Benatia multiplient les entrevues avec les joueurs pour essayer de trouver une solution, tandis que Roberto De Zerbi se penche sur ce qui ne marche pas sur le terrain. Mais le problème serait plutôt dans être les têtes des joueurs...

Des joueurs pas assez investis

La radio affirme en effet qu’à l’OM tout le monde est persuadé que le souci n’est pas de terme sportif, mais bien psychologique et motivationnel. Certains éléments sont accusés d’avoir un « état d’esprit défaillant », ne s’investissant pas assez dans le travail collectif de l’équipe. Aucun nom n’est donné, mais récemment on a notamment pu voir De Zerbi reprendre plusieurs fois de volée Mason Greenwood. La recrue star de l’été dernier et meilleur buteur de l’équipe en Ligue 1 a plusieurs été placé sur le banc des remplaçants, notamment accusé de ne pas faire assez d’efforts sur le terrain.