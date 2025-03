Adrien Rabiot : Incroyable, sa mère insultée par un dirigeant !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais à l'OM, Adrien Rabiot a été vivement insulté pour son retour au Parc des Princes. Mais il n'a pas été le seul puisque sa mère a également été prise pour cible. Le fait est que c'est loin d'être la première fois que Véronique Rabiot fait l'objet d'attaque. Aussi fou que cela puisse paraitre, elle avait été insultée par le dirigeant de l'AS Rome il y a quelques années de cela.

En 2014, alors au PSG, Adrien Rabiot est tout proche de signer à l'AS Rome. Un transfert qui ne se fait finalement pas. Et voilà qu'aujourd'hui encore, Walter Sabatini, ancien dirigeant romain, le regrette. « Mon plus grand regret ? Adrien Rabiot. Et tout est de la faute de sa mère Véronique », a-t-il avoué pour La Gazzetta dello Sport.

« Elle haïssait le PSG »

Si Adrien Rabiot n'a pas rejoint l'AS Rome, ce serait donc à cause de sa mère. Walter Sabatini a d'ailleurs poursuivi, expliquant : « L'année d'avant, le PSG m'avait donné plus de 30M pour Marquinhos, je ne pouvais pas le recruter en fin de contrat. Quand elle l'a su, elle est devenue folle. Elle haïssait le PSG, mais elle voulait peut-être aussi l'argent de l'indemnité de transfert, outre les 3M de commission ».

« Toutes les insultes que je lui disais »

Et visiblement, face à Véronique Rabiot, Walter Sabatini n'aurait pas mâché ses mots. Au point même de l'insulter. « Je me rappelle que (Frédéric) Massara faisait la traduction, mais il avait honte de traduire toutes les insultes que je lui disais », a expliqué l'ancien dirigeant de l'AS Rome.