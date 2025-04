OM : Transfert au Real Madrid, Greenwood en plein rêve ?

Axel Cornic

La défaite face à l’AS Monaco (3-0) plonge l’Olympique de Marseille dans la crise, avec une qualification en Ligue des Champions qui pourrait bien être en grand danger. Et certains joueurs en prennent pour leur grade comme Mason Greenwood, dont la nonchalance et le manque d’efforts au profit du collectif commencent à agacer tout le monde.

Les Marseillais auraient pu s’épargner tout ça. Solides deuxièmes tout au long de l’hiver, l’OM n’a pas su affirmer son statut et a perdu beaucoup de points ces dernières semaines, surtout loin du stade Vélodrome. Et cette crise semblait leur pendre au nez, avec la défaite face à l’AS Monaco qui n’a fait que confirmer les problèmes de toute l’équipe.

Il y a un gros problème en défense

Fragilisé par les blessures, l’OM se retrouve face à une défense qui prend l’eau dans tous les sens et ça s’est vu ce samedi sur la pelouse de Louis II. D’ailleurs, Nabil Djellit se demande pourquoi Roberto De Zerbi n’a pas revu sa tactique face à ce problème. « L'OM est en galère de centraux (Balerdi out, Cornelius faible, Mbemba out etc...). Et De Zerbi s'entête à jouer à trois derrière » a lancé le journaliste de France Football, via son compte X.

« La première ligne ne presse pas et se voit déjà au Real, Greenwood le premier »

Mais sa cible est surtout Mason Greenwood, dont le statut de meilleur buteur de l’OM cette saison ne cache plus une attitude très négative sur le terrain. « La première ligne ne presse pas et se voit déjà au Real, Greenwood le premier » a poursuivi Djellit, ironisant sur un possible syndrome de la grosse tête de la part de l’Anglais, en évoquant le Real Madrid. A noter que la recrue phare de l’été est l’une des premières cibles des critiques au lendemain de la défaite face à l’AS Monaco, avec notamment son coéquipier Luis Henrique.