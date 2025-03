Greenwood : L'insulte choquante sur les réseaux sociaux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mason Greenwood n'est plus intouchable à l'Olympique de Marseille. Tant dans l'esprit de Roberto De Zerbi qu'aux yeux des supporters. Mohamed Henni le premier. L'influenceur féru de l'OM a demandé son départ en comparant sa saison à celle d'un « chien ».

En juillet 2024, dans un climat délétère en raison des violences envers sa compagne Harriet Robson, qui plus est les viols à son égard, Mason Greenwood débarquait à l'OM contre un chèque de 31M€. Malgré ses 15 buts marqués, Greenwood perd de plus en plus de crédit à Marseille et notamment aux yeux de Roberto De Zerbi qui ne l'a pas fait débuter à deux reprises au mois de mars.

«C'est quoi cette saison de chien, Greenwood, casse-toi»

Samedi à Reims, Mason Greenwood a été une fois de plus muet. De quoi faire craquer Mohamed Henni. « On a vu les salaires qui sont sortis, les 450 000, les 500 000€ par mois. Oui, certains le méritent. Mais t'as pas le droit de perdre contre le Stade de Reims, t'as pas le droit de perdre contre Auxerre... 3-1, 3-0, c'est quoi ça, j'y crois pas, j'y trois pas. C'est quoi cette saison de chien, Greenwood, casse-toi ».

«Cassez-vous du club»

Sur son compte Snapchat samedi, le vidéaste marseillais a même demandé à l'OM, en plus du départ de Mason Greenwood, de finalement donner leur chance aux jeunes qui défendront comme il se doit les couleurs de l'Olympique de Marseille. « Tous cassez-vous. Vous êtes des gros complexés, pas à la hauteur du maillot. Cassez-vous du club, on fait jouer les petits jeunes de douze, quatorze ans, direct ».