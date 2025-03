Transfert inespéré au PSG, un ancien de l’OM va tout gâcher

Axel Cornic

Barré par les choix de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a dû quitter le Paris Saint-Germain cet hiver pour se relancer du côté de la Juventus. Son prêt a plutôt bien commencé avec un possible transfert définitif qui a même été évoqué, mais tout pourrait bien changer finalement avec l’arrivée d’un nouvel acteur dans ce dossier.

Troisième plus gros transfert de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani pourrait devenir un sérieux problème. La presse italienne évoquait il y a encore quelques semaines un transfert vers la Juventus pour l’attaquant français, avec un possible montant entre 40 et 50M€ qui pouvait finir dans les caisses parisiennes. Mais ça, c’était avant que Thiago Motta ne soit remercié et qu’Igor Tudor ne débarque à Turin...

Tudor change tout à la Juventus

Pour son premier match sur le banc de la Juventus, l’ancien coach de l’OM a décidé de titulariser Dusan Vlahovic à la place de Randal Kolo Muani, ce qui n’arrivait plus depuis quelques temps. Et le Serbe a repayé la confiance, puisqu'il a été l’auteur de la passe décisive pour le but de la victoire face au Genoa (1-0), signé Kenan Yildiz. Un premier essai qui pourrait bien devenir la norme chez les Bianconeri, au grand dam du PSG.

Kolo Muani déjà plus dans ses plans ?

Ce dimanche, TMW nous apprend en effet qu’Igor Tudor ne serait pas vraiment fan de Randal Kolo Muani, en tout cas pas avec Vlahovic dans l’équipe. Son intention serait celle de tout miser sur le Serbe en cette fin de saison, espérant le relancer et surtout, envoyer un signal fort à ses dirigeants. Car le contrat de l’attaquant se termine en juin 2026 et une prolongation pourrait donc redevenir un objectif sans Thiago Motta, avec le joueur de propriété du PSG qui a donc des grandes chances d’être relégué au second plan.