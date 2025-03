Kolo Muani - PSG : La discussion qui va tout changer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté part le PSG à la Juventus, Randal Kolo Muani avait été réclamé par Thiago Motta. Seul problème, le technicien italien a été démis de ses fonctions ces derniers jours, remplacé par Igor Tudor. L'ancien coach de l'OM se montre toutefois rassurant, estimant avoir eu une discussion avec l'attaquant français.

Nommé entraîneur de la Juventus l'été dernier, Thiago Motta a déjà été démis de ses fonctions alors que les résultats de la Vieille Dame sont très décevants. Igor Tudor l'a ainsi remplacé et ce dernier évoque notamment la façon dont il compte utiliser Randal Kolo Muani, prêté par le PSG.

Tudor annonce une discussion avec Kolo Muani

« Il y a Vlahovic, Kolo Muani, ils peuvent aussi jouer ensemble, on peut tout faire. Je suis content, j’ai trouvé l’équipe forte et jeune, c’est stimulant. Quand il y a de la jeunesse, c’est une belle chose. (…) Kolo Muani est fort, nous nous sommes rencontrés hier et je suis heureux de l’avoir », confie le nouveau coach de la Juventus en conférence de presse.

Un discours rassurant pour le PSG ?

Et la discussion entre Igor Tudor et Randal Kolo Muani doit rassurer le PSG. Et pour cause, alors que Thiago Motta appréciait grandement le profil de l'attaquant français et qu'un transfert définitif était évoqué, l'arrivée de l'ancien entraîneur de l'OM aurait pu changer la donne. Mais le fait qu'Igor Tudor encense Kolo Muani doit rassurer le PSG.