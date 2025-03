F1 - Red Bull : Il veut choquer Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cela a été officialisé au cours de la semaine, Yuki Tsunoda et Liam Lawson vont intervertir leurs équipes. Le pilote japonais récupère donc le baquet du Néo-Zélandais chez Red Bull, et aura l’occasion de se démarquer aux côtés de Max Verstappen lors du Grand Prix du Japon la semaine prochaine. Une course dans laquelle veut briller le pilote de 24 ans.

Max Verstappen a un nouveau partenaire. Après deux premières courses très décevantes chez Red Bull, Liam Lawson a perdu sa place au sein de l’écurie autrichienne. Ce dernier retourne chez Racing Bulls, et va être remplacé par Yuki Tsunoda. Le pilote japonais aura l’occasion de se démarquer à domicile le week-end prochain, et pourrait déjà impressionner sa nouvelle famille en cas de belle prestation.

« Je ne m’attendais pas à courir pour Red Bull »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, Tsunoda est d’ailleurs revenu sur cette grande étape dans sa carrière : « Honnêtement, je ne m’attendais pas à courir pour Red Bull au Grand Prix du Japon. C’est la dernière année du partenariat entre Red Bull et Honda, donc courir à Suzuka en tant que pilote Red Bull Racing est une évidence. Tout s’est parfaitement mis en place pour que je sois ici aujourd’hui. Bien sûr, j’étais heureux de rejoindre Red Bull, mais après mûre réflexion, l’idée de courir soudainement pour Red Bull au Grand Prix du Japon me semblait totalement irréelle. »

« Je veux terminer sur le podium »

« Je ne veux pas trop me faire d’illusions, mais pour ce Grand Prix du Japon, je veux terminer sur le podium, poursuit le Japonais. Cela dit, je sais que ce ne sera pas facile dès le départ. Ma priorité est d’abord de comprendre la voiture, son comportement par rapport à la VCARB 02. Si je prends naturellement du plaisir à piloter cette voiture en me familiarisant avec elle dès les EL1, les résultats suivront. Et si cela me permet de monter sur le podium, ce serait incroyable. »