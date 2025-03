Lewis Hamilton : L’incroyable coup de fil d’Hollywood !

Pierrick Levallet

Au coeur de toute l’attention médiatique cet hiver avec son transfert chez Ferrari, Lewis Hamilton est également impliqué dans un projet colossal... pour le cinéma ! Le septuple champion du monde s’est associé à Joe Kosinski dans la réalisation du film F1, dont la sortie en salle est prévue pour l’été 2025. Brad Pitt, dans le rôle principal, joue Sonny Hayes - un vétéran de la discipline - qui débarque au sein de l’écurie fictive Apex Grand Prix pour y encadrer le rookie Joshua Pearce, interprêté par Damson Idris. Joe Kosinski a d’ailleurs révélé le coup de fil qui lui a permis d’avoir Lewis Hamilton dans son équipe pour la réalisation de ce film.

«Je lui ai demandé d’être mon partenaire»

« La première chose que j’ai faite a été de contacter Lewis Hamilton, qui vit évidemment ce sport tous les jours. C’est l’un des plus grands de tous les temps et je lui ai demandé d’être mon partenaire dans la réalisation de ce film. Le fait d’avoir Lewis m’a permis d’entrer de manière incroyable dans ce monde. Et l’une des personnes qu’il m’a présentées était Toto Wolff, le directeur de l’équipe Mercedes » a-t-il d’abord indiqué dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«C’est en fait Toto qui a eu l’idée»

« J’ai commencé à parler avec eux de la volonté de capturer la vitesse de ce sport, et c’est en fait Toto qui a eu l’idée, plutôt que de fabriquer une voiture de cinéma suffisamment rapide pour atteindre ces vitesses, de dire ’pourquoi ne pas commencer par prendre une vraie voiture de course et y intégrer les caméras dont vous avez besoin ?’ » a ensuite ajouté Joe Kosinski.