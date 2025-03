F1 : Scandale avec Hamilton, «c'était un peu moins sexy»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après le Grand Prix de Chine, Frédéric Vasseur avait exprimé son mécontentement envers la FOM (Formula One Management), après la diffusion d’une communication radio de Lewis Hamilton, qui laissait entendre que Ferrari l’avait contraint à céder sa place à Charles Leclerc. C’est pourtant le Britannique qui a demandé à laisser passer son coéquipier, une polémique sur laquelle s’est de nouveau exprimé le directeur de la Scuderia.

Si Lewis Hamilton s’est imposé lors de la course sprint du Grand Prix de Chine, le reste du week-end est à oublier pour Ferrari. Respectivement cinquième et sixième à Shanghai, Charles Leclerc et le Britannique ont tous les deux été déclassés. Une communication radio du septuple champion du monde a en plus provoqué la colère de Frédéric Vasseur. Lewis Hamilton était alors juste devant Charles Leclerc et les échanges diffusés en direct par la FOM (Formula One Management) laissaient entendre que la Scuderia l’avait forcé à laisser sa place au Monégasque.

« C’est une blague de la part de la FOM »

« C’est une blague de la part de la FOM, parce que le premier appel est venu de Lewis – c’est lui qui nous a demandé d’échanger », avait alors indiqué Frédéric Vasseur à l’issue du Grand Prix de Chine. « Mais pour faire le spectacle, pour créer du chaos autour de cette situation, ils n’ont diffusé que la deuxième partie de la discussion. Je vais en parler avec eux. Je ne veux pas être trop dur avec vous, mais ça a inventé toute une histoire. Un bazar énorme. »

« C'est sûrement mieux pour le show et c'était un peu moins sexy »

« Je n'ai pas eu à le faire. J'ai dit ce que je pensais à la presse et voilà », a répondu Frédéric Vasseur, quand L'Équipe lui a demandé s’il en avait bien parlé avec la FOM. « Je ne dis pas que la FOM l'a fait exprès. Je n'en sais rien, je n'étais pas là. Oublier que c'est Lewis qui propose de faire passer Charles, c'est sûrement mieux pour le show et c'était un peu moins sexy, un peu moins presse people de découvrir que le champion décide de lui-même de laisser passer son équipier. » Un geste très apprécié par le directeur de Ferrari : « Pourtant, c'était mégaclasse et sportif de la part de Lewis. Une vraie preuve de professionnalisme et de respect pour l'équipe. Et ce n'est pas souvent qu'un gars qui est sept fois champion du monde dit : " Je vais laisser passer mon équipier parce qu'il va plus vite que moi. " »