Mbappé : Le changement surprise !

L'été dernier, Kylian Mbappé débarquait libre au Real Madrid après avoir refusé de prolonger au PSG. Une arrivée qui a évidemment changé beaucoup de choses au sein de la Casa Blanca, y compris pour Vinicius Junior qui n'est plus que l'ombre de lui-même depuis l'arrivée du Bondynois à Madrid comme le souligne le journaliste Frédéric Hermel.

«Les hiérarchies changent»

« Les hiérarchies changent. Et c'est normal dans une équipe de football. Cependant, il est assez surprenant qu'à Madrid, un joueur aussi important que Vinicius Junior ait été si rapidement remplacé par un autre, à droite comme à gauche. On l'a encore vu samedi au Santiago Bernabéu lors du match difficile contre Leganés : Kylian Mbappé a ravi la première place à l'attaquant brésilien. Que cela arrive à un ‘‘vieux’’ joueur quand un beaucoup plus jeune arrive est compréhensible, mais Vini a deux ans de moins que mon compatriote et, en tout cas, tous les deux sont au moment idéal pour jouer au football au plus haut niveau », écrit le journaliste dans sa chronique pour AS, avant de poursuivre.

Mbappé a éclipsé Vinicius

« Ce qui est inquiétant, ce n'est pas que Mbappé ait explosé de manière aussi ‘‘bestiale’’ (on attendait ce joueur exceptionnel), mais que le Brésilien ait décliné de manière aussi brutale. La coïncidence des deux facteurs, l'un montant et l'autre descendant, n'est pas une bonne chose, car nous étions nombreux à penser que l'arrivée du Français allait être un stimulant pour Vinicius Junior. En effet, nous étions nombreux à penser que l'arrivée du Français allait être un stimulant pour Vinicius Junior, qu'en sentant la concurrence à ses côtés et l'effet positif de la présence d'un joueur de haut niveau dans l'équipe, il allait progresser. Malheureusement, cela n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui. Mais rien n'est définitif. Maintenant que les matchs vraiment décisifs de la saison approchent, Vinicius peut essayer de retrouver son statut de leader numéro un de Madrid », ajoute Frédéric Hermel.