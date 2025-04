Mbappé : La révolution inattendue du Real Madrid !

Amadou Diawara

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé n'est pas du tout un spécialiste des coups de pied arrêté. S'il est devenu performant sur penalty, l'international français ne s'est jamais illustré sur corner ou coup franc. Malgré tout, Kylian Mbappé travaille les coup franc avec le staff du Real Madrid depuis plusieurs semaines, et son travail a payé face à Leganés. Le numéro 9 merengue ayant marqué sur un coup franc indirect. D'après la presse espagnole, le Real Madrid souhaite que Kylian Mbappé devienne un maitre dans cet exercice.

Ces dernières saisons, Kylian Mbappé est devenu de plus en plus performant sur penalty. Alors qu'il n'était pas un spécialiste en la matière, le capitaine de l'équipe de France peut aujourd'hui être considéré comme un bon tireur, ayant un très bon taux de réussite.

Mbappé a marqué sur coup franc indirect

S'il n'a jamais vraiment été habitué à tirer les corners, Kylian Mbappé s'est essayé à l'exercice des coups franc à plusieurs reprises, mais sans réussite. Toutefois, ce samedi, le numéro 9 du Real Madrid a fait mouche contre Leganés.

«On veut que Mbappé devienne un spécialiste»

Kylian Mbappé a marqué sur un coup franc indirect contre Leganés. Une performance qui n'est pas le fruit du hasard. En effet, le Real Madrid fait travailler Kylian Mbappé dans cet exercice depuis plusieurs semaines, et ce, pour qu'il devienne un spécialiste en la matière. « Au sein du staff merengue, on veut que Mbappé devienne un spécialiste des coups francs. C’est pour cela que ça fait plus d’un mois qu’ils travaillent avec lui ce genre de situation avec le bon résultat observé face à Leganés », a annoncé le média espagnol.