Mbappé : Catastrophe pour le prochain président de la République ?

En 2027, les Français seront invités aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Qui remplacera Emmanuel Macron à la tête de l'Etat ? Alors que certains voient bien Edouard Philippe, ancien Premier ministre, dans cette fonction, Cyril Hanouna lui imagine plutôt un destin à la Kylian Mbappé. Explications.

Kylian Mbappé serait-il frappé par une malchance terrible ? En voyant les destins actuels du PSG et du Real Madrid, Cyril Hanouna le pense. En effet, sur Europe 1, il a balancé à propos du Français : « Je vous le dis, Mbappé n'a pas de chance, c'est un chat noir, il porte la scoumoune. (...) Je vous jure que Mbappé n'a pas une bonne étoile ».

Le parallèle entre Mbappé et la politique !

C'est alors que Cyril Hanouna a ensuite fait un parallèle entre le cas de Kylian Mbappé et ceux de certains hommes politiques. « C'est comme en politique, François Hollande, on ne sait pas ce qu'il a foutu là, il est arrivé, il a eu de la chance. Emmanuel Macron, toutes les planètes se sont alignées. Chirac avait de la chance », a-t-il tout d'abord lâché.

« Edouard Philippe, ça va être pareil que Kylian Mbappé »

Si Chirac, Hollande et Macron ont eu de la chance et se sont donc retrouvés au poste de président de la République, ça ne devrait pas être le cas d'Edouard Philippe. En effet, à propos du possible candidat pour 2027, Cyril Hanouna l'a imaginé avec la même malchance que Kylian Mbappé : « Je pense que par exemple, Edouard Philippe, ça va être pareil que Kylian Mbappé. Je vous le dis, ça va être pareil. Ce sont des mecs, les planètes ne s'alignent pas ».